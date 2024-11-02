إحالة سائق سيارة نقل للجنايات بتهمة دهس فتاة في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بإحالة سائق سيارة نقل بتهمة دهس فتاة أسفل عجلات سيارته للمحاكمة الجنائية.

كان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بأحد شوارع دائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.