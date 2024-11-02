وثائق سرية تكشف منع شركة HYBE الكورية فنانيها من التضامن مع فلسطين

مع إصدار المزيد من الوثائق الداخلية لشركة HYBE الكورية، التي سبق وتم الكشف عنها في التحقيق الداخلي للشركة من قبل لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية يوم 24 أكتوبر الماضي، تم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الإجراءات الداخلية للشركة وأفكارها حول مواضيع مختلفة.

شركة HYPE، فيتو

ونشر موظف في شركة KST مجموعة جديدة من المستندات على الإنترنت، مما أثار جدلًا جديدًا. وتضمنت هذه المستندات تعليقات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين من المعجبين التي أطلقت ضد فناني الشركة.

فبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بدأ العديد من الأشخاص في الاحتجاج على الشركات التي لها صلة بإسرائيل، ويشمل ذلك شركات عالمية مثل ماكدونالدز وستاربكس.

وناقشت HYBE هذه الاحتجاجات في جزء من مستنداتها المسربة عن جيك عضو فرقة الكيبوب ENHYPEN، في إشارة إلى حالة رد فيها النجم على احتجاجات المعجبين، فقررت الشركة "انتظار حل المشكلة" حيث أن كوريا ليست متورطة في الصراع.

تعليقات موظفي شركة HYBE حول القضية الفلسطينية

وجاءت الأجزاء المسربة من مستندات شركة HYPE الداخلية عن فلسطين كالآتي:

"في الآونة الأخيرة، كانت هناك حملة تدخل سياسي مكثفة بقيادة معجبين من الخارج حول علامات تجارية مثل ستاربكس وماكدونالدز فيما يتعلق بقضية إسرائيل. على الرغم من أنني ذكرت هذا سابقًا، فإن كوريا الجنوبية ليست دولة متورطة في الصراع، لذا فإن الخيار الأكثر حكمة هو على الأرجح انتظار انتهاء القضية. ومع ذلك، مع جوائز القرص الذهبي كنقطة تحول، كان المعجبون الإندونيسيون يروجون لهذه القضية بشكل كبير للمعجبين الآخرين على منصات مثل Weverse. كانت هناك حتى حادثة وافق فيها جيك على منشور لمعجب من الخارج يحث الناس على عدم دعم ستاربكس، ورد بتعليق تأملي، مما أثار بعض الجدل".

جيك، فيتو

ثم تناولت الوثيقة جهود المعجبين "لتثقيف" النجوم، ووصفتهم بأنهم خطر محتمل.

وجاء فيها: إن مصطلح "التثقيف بشأن هذه القضية"، والذي يستخدمه المعجبون الدوليون غالبا، مزعج بشكل خاص للمعجبين الكوريين، مما يخلق خطرًا محتملًا نظرًا لأن هذه القضية ليست مجرد مسألة اختيار شخصي ولكنها مسألة سياسية معقدة، فقد تصبح استجابة جيك مشكلة في المستقبل، لذلك من الضروري الاستمرار في مراقبة هذا الموقف. قبل كل شيء، حتى لو بدا أن الموقف قد تم حله ببساطة لأن جيك استجاب بلطف للمعجبين، فقد لا يزال هذا بمثابة نقطة تحول تغذي الصراعات القائمة على الهوية في مجتمع المعجبين ENHYPEN. إنه وقت حساس حيث يكون إدارة الأجواء أمرًا بالغ الأهمية. إذا تجمع المعجبون حول قضايا غير ذات صلة للدفع بردود أفعال الأعضاء، فقد يصبح الموقف أكثر تعقيدًا.

وتابعت الوثيقة: "بالإضافة إلى ذلك يبدو أن جيك لا يزال يكافح من أجل التمييز بين القضايا التي يمكنه الاستجابة لها وتلك التي لا ينبغي له الاستجابة لها. بالنظر إلى حادثة إتايوان، حيث انتهى رد فعل جيك إلى تعقيد الأمور، يبدو أنه ربما لا يفهم تمامًا ثِقَل هذه القضايا. قد يتطلب هذا المزيد من دراسات الحالة الأساسية حول اكتشاف المخاطر. هناك أيضًا حاجة لأعضاء مثل جاي (مع الجدل المتعلق بتاريخه) وجيك لحل القضايا المستمرة المتعلقة بأفعالهم الفردية. قد يختلف الثِقَل الذي يشعر به كل عضو شخصيًا فيما يتعلق بهذه المسائل، وهذا يحتاج إلى النظر فيه."