فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن عن تأجيل حفلها بـ تايوان

أجلت فرقة الكيبوب Stray Kids حفلها الموسيقي في تايوان بسبب إعصار كونغ ري.

وأعلنت فرقة Stray Kids، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، عن تأجيل حفلها الموسيقي في مدينة كاوهسيونج - والذي كان من المقرر في الأصل أن يقام في 2 نوفمبر - على أن يتم تأجيلها الآن إلى 3 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء البيان عبر صفحات الفرقة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة كالآتي: “لسوء الحظ، بسبب الاضطرابات التي تسبب فيها إعصار كونغ ري، الذي تم الإعلان عن حدوثه يوم غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر، نأسف للإعلان عن تأجيل ”حفلة Stray Kids العالمية dominATE KAOHSIUNG" المقرر إقامتها في 2 نوفمبر 2024 في استاد كاوهسيونج الوطني إلى الساعة 6 مساءً في 3 نوفمبر 2024.

وتابع البيان: بعد العديد من المناقشات والتقييمات بشأن المخاوف الخاصة بإعداد المسرح وسلامة جمهورنا، كان علينا للأسف اتخاذ هذا القرار، يرجى تفهم أننا نخطط حاليًا لتطبيق أفضل التدابير لضمان السفر الآمن والأداء للأعضاء. ستظل التذاكر للتاريخ الأصلي صالحة للتاريخ المعاد جدولته.

وأضاف: بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حضور الحدث المعاد جدولته، يرجى زيارة موقع tixCraft للحصول على تفاصيل استرداد التذاكر.

واختتم: إن إعصار كونغ ري غير متوقع، يرجى الاهتمام بسلامتكم والبقاء على اطلاع بأحدث الإعلانات من منصات Live Nation. نعتذر عن أي إزعاج تسببنا فيه."

جولة ستراي كيدز العالمية

وقد سبق وأعلنت Stray Kids عن أول جولة عالمية لهم منذ عامين بعنوان “dominATE” والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي في مدينة سيول بكوريا، حيث اقامت الفرقة 4 حفلات مباعة بالكامل في ستاد KSPO المفتوح.

وتتابعت الحفلات في أكثر من مدينة في قارة آسيا بدءً من سنغافورة في تاريخ 28 سبتمبر كما أنه من المتوقع أن تستمر الجولة حتي منتصف عام 2025، في بلاد ومدن جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد في امريكا اللاتينية والشمالية وأوربا.