شركة HYPE الكورية تعتذر رسميًا بعد الكشف عن وثائق سرية

خضعت شركة HYPE للترفيه مؤخرًا لتحقيق داخلي من قبل لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية يوم 24 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اتهامات عدة بالغش والاحتيال والتزوير فى مبيعات فنانيهم وأرقامهم على منصات الاستماع للموسيقي المختلفة سواء الكورية أو العالمية.

وأثناء التحقيقات كشف مجلس التدقيق الوطني عن مستندات عرفت إعلاميًا بـ "تقرير صناعة الموسيقى" والذي يصل لأكثر من 18000 صفحة تضمنت تعليقات مسيئة حول فناني الكيبوب من SM للترفيه وJYP للترفيه وYG للترفيه والعديد من الوكالات الأخرى، والتعليق على مظهرهم ومهاراتهم، ومشاركة شائعات غير مؤكدة، ومناقشة خطط لتنفيذ تقنيات تسويقية ضدهم، والمزيد.

وتم تسريب حوالي 20 صفحة من التقرير بالكامل عبر الإنترنت، ما أدى إلى رد فعل عنيف من الجمهور، ووُجدت ضمنها بعض الوثائق التي تظهر قيام المؤسسة الترفيهية بتزوير حجم المبيعات للعديد من فرقها وذلك من خلال ارسال ألبومات بالملايين لليابان حتي تحسب ضمن الكميات المباعة ثم إعادتها للشركة مرة اخري بعد انتهاء فترة الطلبات.

وتباعًا للكشف عن هذه الوثائق للجمهور، شهد الوسط الفني حالة من الغضب وارتفعت نداءت بمقاطعة كل فنانين الشركة، ومن ضمنهم BTS، وNEWJEANS، وSEVENTEEN وغيرهم العديد.

أعتذار شركة HYPE

وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، لي جاي سانغ بيانًا رسميًا صباح اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر، ردًا على الجدل الأخير وموجة الغضب التي تبعت التدقيق من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وجاء البيان كالأتي: "بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة HYBE، أقدم اعتذاري الصادق بشأن وثيقة مراقبة HYBE، وبخصوص وثيقة المراقبة الخاصة بنا والتي تم تسليط الضوء عليها خلال مراجعة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية في 24 أكتوبر، أعتذر بشدة للفنانين وأصحاب المصلحة في الصناعة والمعجبين، تم إنشاء هذه الوثيقة كجزء من عملية لجمع ردود الفعل المختلفة والآراء العامة بأثر رجعي حول اتجاهات وقضايا الصناعة.

وعلى الرغم من أنه كان من المقصود مشاركتها فقط مع عدد محدود من القادة لفهم مشاعر السوق والمعجبين، إلا أن المحتوى كان غير مناسب للغاية. احتوت الوثيقة على تعبيرات استفزازية وصريحة موجهة إلى فناني الكيبوب، وتضمنت آراء وتقييمات شخصية للمؤلف، وتم الحفاظ عليها في شكلٍ مكتوب.

وبصفتي ممثل الشركة، أقر بجميع الأخطاء وأتحمل المسؤولية الكاملة. أنا آسف بشكلٍ خاص ومنزعج بشأن الشكوك التي لا أساس لها من الصحة بشأن التسويق العكسي (بمعنى المُنافسة) والتي ليست صحيحة على الإطلاق، مما تسبب في سوء الفهم والإضرار بالفنانين والأفراد الأبرياء ".