السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

انفجارات في محيط قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان

حزب الله
حزب الله

وقعت انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. 

فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، بإصابة 19 شخصًا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، اليوم السبت.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن الصاروخ سقط على مبنى في بلدة الطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع: "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

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