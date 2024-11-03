بعد ارتكابهم أي مخالفات، كيف تحدد المدة القانونية لإيداع الأطفال في دور الرعاية؟

وضع قانون الطفل، ضوابط صارمة لحماية الأطفال والعمل على رعايتهم، وبنفس الدرجة حدد التوقيت المناسب لبقائهم في دور الرعاية حال ارتكابهم أي مخالفات، قبل الخروج للحياة والعودة للتفاعل مع الناس والواقع.



ضوابط إيداع الأطفال في دور الرعاية

وحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ضوابط من هم دون سن الـ 15 عاما، إذ لا تزيد مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، على عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي أودع بها الطفل، أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.

المقصود بالطفل في القانون

ويقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة،وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر،فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

مبادئ وحقوق الطفل

يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

( أ ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.