التضامن ترحب بزيارة وفد حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لدور رعاية ذوي الإعاقة

رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، وهما "مؤسسة الأحداث الضالين بالمرج" و" ابني للفئات الخاصة والتوحد بمصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام.

جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي

وتثمن وزارة التضامن الاجتماعي جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي والإنساني تجاه الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ورعاية ممكنة لهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم واحتياجاتهم بأيسر السبل.

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وفي إطار حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ولمدة شهر، بكافة محافظات الجمهورية، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارا من الثالث من ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 8 مساء.

الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة باستخراج الوثائق مجانا

وفي سياق أخر أكد مصدر مسؤول بأن وزارة الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة عبر العديد من الفعاليات من بينها تنظيم فعاليات مشاركة مع ذوى الإعاقة بمختلف المحافظات.

وأضاف المصدر أنه سيتم السماح باستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية مجانًا لذوى الإعاقة احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمن الوثائق استخراج الأوراق الثبوتية- وثائق السفر- تصاريح العمل.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزتها، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

الجدير بالذكر بأنه تلقت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، كتابا لتفعيل مبادرة تفعيل الدور المجتمعي والإنساني تجاه الأشخاص من متحدي الإعاقة من مختلف فئاتهم، والذين يعانون من إعاقة غير ظاهرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

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