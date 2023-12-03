الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التضامن ترحب بزيارة وفد حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لدور رعاية ذوي الإعاقة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

 رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، وهما "مؤسسة الأحداث الضالين بالمرج" و" ابني للفئات الخاصة والتوحد بمصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام.

 

جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي 

 وتثمن وزارة التضامن الاجتماعي جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي والإنساني تجاه الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ورعاية ممكنة لهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم واحتياجاتهم بأيسر السبل.

Advertisements

وفي إطار حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ولمدة شهر، بكافة محافظات الجمهورية، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارا من الثالث من ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 8 مساء.

 

الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة باستخراج الوثائق مجانا

 وفي سياق أخر أكد مصدر مسؤول بأن وزارة الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة عبر العديد من الفعاليات من بينها تنظيم فعاليات مشاركة مع ذوى الإعاقة بمختلف المحافظات.

وأضاف المصدر أنه سيتم السماح باستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية مجانًا لذوى الإعاقة احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمن الوثائق  استخراج الأوراق الثبوتية- وثائق السفر- تصاريح العمل.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزتها، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

الجدير بالذكر بأنه تلقت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، كتابا لتفعيل مبادرة تفعيل الدور المجتمعي والإنساني تجاه الأشخاص من متحدي الإعاقة من مختلف فئاتهم، والذين يعانون من إعاقة غير ظاهرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الداخلية رعاية ذوي الإعاقة دور رعاية ذوي الإعاقة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة

مواد متعلقة

القباج تشهد معرض "حوار في الظلام" ضمن مشروع "رؤية حياة" لرعاية ودعم الكفيفات

القباج تتوجه إلى الأردن للمشاركة في أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة

القباج: تقديم خدمات المشورة والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا

القباج تشهد منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

شروط حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

نيفين القباج تشهد جلسة الشراكات الفعالة من أجل أحداث التنمية

القباج تشارك في جلسة عن أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق النمو المستدام

وزيرة التضامن تفتتح مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"

الأكثر قراءة

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

الحوثيون يهاجمون سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

طلب إحاطة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

تاريخ الزمالك وسوار الغيني في البطولات الإفريقية

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

مصر توقع إعلان نوايا للانضمام لاتفاقية الشراكة الزرقاء

Advertisements

منوعات

المزيد

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

المزيد
الجريدة الرسمية