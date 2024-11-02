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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، يصل لـ 3 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.4 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 2-11-2024 في محافظة الفيوم

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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

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