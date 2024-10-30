أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-10-2024 في محافظة الفيوم

حققت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، استقرار اليوم الأربعاء، وتراوح أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 73 و78 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 110 و115 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 120 جنيهًا و125 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهًا، والبط الميسكوفي 130 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 173 و 178 جنيهًا وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 80 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 125 جنيهًا، كيلو الدبابيس 120 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 175 جنيهًا، كيلو حمام كداب 125 جنيهًا، كيلو كبده صافى 110 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 178 جنيهًا، كيلو الأجنحة 65 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتنطلق المبادرة غدًا الخميس، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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