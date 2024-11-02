السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

ميكروباص يسير فوق
ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة يغضب المصريين، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لسيارة نقل ركاب "ميكروباص" تسير فوق أحد كباري المشاة، في أحد محافظات مصر، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بـ"الاستهتار"، الذي يتطلب وقفة من قبل المسئولين.

ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة


ويظهر مقطع الفيديو سيارة نقل ركابة "ميكروباص"، تسير أعلى أحد كباري المشاه، حيث أكد ذلك عدد من الركاب الذين كانوا داخل السيارة، حيث ظهر صوت لأحد الركاب يقول: "أيوه يا عم غندور.. يا جدعان أحنا ماشيين على كوبري المشاة"، ولم يذكر الفيديو مكان كوبري المشاه الذي حدثت عليه الواقعة.

 

ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة، فيتو
ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة، فيتو


أثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين طالبوا بتدخل المسئولين في الأمر، الذي يعرض حياة الناس للخطر، وخاصة أن الكوبري مخصص لعبور المشاة فقط.

المصريون يطالبون بمعاقبة سائق الميكروباص


علق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع قائلين: “ صاحب سيارة نقل الركاب "ميكروباص" يقود سيارته فوق كوبري مشاه؟! انتم متخيلين ما يحدث؟! نتمني الفيديو يوصل للمسؤولين في أسرع وقت وصاحب العربية يتحاسب. حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى".


وعبر أحد النشطاء عن غضبة فقال: "الغريبه السيارة ليس بها أحد يوقف هذه المهزلة، الجميع يشجع سائق الميكروباص... ماذا لو حدث أمر وسقط بهم في الهاويه"
كما علق أحد النشطاء قائلين: " لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماشين بالعربية فوق كوبري المشاه!! استهتار واستهزاء بـ ارواح الناس...من امن العقاب أساء الأدب".
وطالب البعض بالتدخل الفوري للمسئولين، فقالوا: "لازم يطبق عليهم القانون ناس مستهترة ومهملين جدًا... بيدمروا أي حاجه حلوة اتعملت في البلد، المطلوب تدخل المسئولين من العبث بأرواح الناس.. والناس اللى تحت الكوبري دي كارثة".
 

سائق ميكروباص يدهس 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير في حلوان

التحقيق في إصابة 9 ركاب إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مقطع فيديو صادم ميكروباص تسير فوق كوبري مشاة كباري المشاة في مصر استهتار سائق ميكروباص سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة سيارة فوق كوبري مشاة

مواد متعلقة

سائق ميكروباص يدهس 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير في حلوان

التحقيق في إصابة 9 ركاب إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم الصحراوى

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

منوعات

المزيد

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads