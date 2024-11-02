سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لسيارة نقل ركاب "ميكروباص" تسير فوق أحد كباري المشاة، في أحد محافظات مصر، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بـ"الاستهتار"، الذي يتطلب وقفة من قبل المسئولين.

ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة



ويظهر مقطع الفيديو سيارة نقل ركابة "ميكروباص"، تسير أعلى أحد كباري المشاه، حيث أكد ذلك عدد من الركاب الذين كانوا داخل السيارة، حيث ظهر صوت لأحد الركاب يقول: "أيوه يا عم غندور.. يا جدعان أحنا ماشيين على كوبري المشاة"، ولم يذكر الفيديو مكان كوبري المشاه الذي حدثت عليه الواقعة.

ميكروباص يسير فوق كوبري مشاة، فيتو



أثار مقطع الفيديو غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين طالبوا بتدخل المسئولين في الأمر، الذي يعرض حياة الناس للخطر، وخاصة أن الكوبري مخصص لعبور المشاة فقط.

المصريون يطالبون بمعاقبة سائق الميكروباص



علق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع قائلين: “ صاحب سيارة نقل الركاب "ميكروباص" يقود سيارته فوق كوبري مشاه؟! انتم متخيلين ما يحدث؟! نتمني الفيديو يوصل للمسؤولين في أسرع وقت وصاحب العربية يتحاسب. حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى".

لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

ماشين بالعربية فوق كوبرى المشاه!!

استهتار واستهزاء بـ ارواح الناس...من امن العقاب اساء الادب pic.twitter.com/PrdLspFf81 — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) November 1, 2024



وعبر أحد النشطاء عن غضبة فقال: "الغريبه السيارة ليس بها أحد يوقف هذه المهزلة، الجميع يشجع سائق الميكروباص... ماذا لو حدث أمر وسقط بهم في الهاويه"

كما علق أحد النشطاء قائلين: " لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماشين بالعربية فوق كوبري المشاه!! استهتار واستهزاء بـ ارواح الناس...من امن العقاب أساء الأدب".

وطالب البعض بالتدخل الفوري للمسئولين، فقالوا: "لازم يطبق عليهم القانون ناس مستهترة ومهملين جدًا... بيدمروا أي حاجه حلوة اتعملت في البلد، المطلوب تدخل المسئولين من العبث بأرواح الناس.. والناس اللى تحت الكوبري دي كارثة".

