سائق ميكروباص يدهس 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير في حلوان
في مشهد مرعب، دهس سائق ميكروباص 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير بدائرة قسم شرطة حلوان.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري ودهس سيارة ميكروباص “راما" لـ 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول في حلوان.
وانتقل على الفور رجال الشرطة من قسم شرطة حلوان رفقة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الفتيات الثلاث وهم “دعاء.م.أ”، 21 عامًا، “هاجر.ر.ع”، 24 عامًا، “سارة.أ.م”، 23 عامًا، إلى مستشفى حلوان العام بعد إصابتهم بإصابات خطرة “جروح وكسورمتفرقة في الجسم”.
وألقت قوات الأمن القبض على سائق الميكروباص "بدون لوحات" يدعى "كريم السيد" 25 سنة مقيم في منطقة عرب الوالدة.
وتبين بالفحص والمعاينة أن سبب الحادث السرعة الجنونية لسائق الميكروباص؛ مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وتم ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.