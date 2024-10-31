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حوادث

سائق ميكروباص يدهس 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير في حلوان

سائق ميكروباص يدهس
سائق ميكروباص يدهس 3 فتيات، فيتو

في مشهد مرعب، دهس سائق ميكروباص 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول شهير بدائرة قسم شرطة حلوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري ودهس سيارة ميكروباص “راما" لـ 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول في حلوان. 

وانتقل على الفور رجال الشرطة من قسم شرطة حلوان رفقة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الفتيات الثلاث وهم “دعاء.م.أ”، 21 عامًا، “هاجر.ر.ع”، 24 عامًا، “سارة.أ.م”، 23 عامًا، إلى مستشفى حلوان العام بعد إصابتهم بإصابات خطرة “جروح وكسورمتفرقة في الجسم”. 

وألقت قوات الأمن القبض على سائق الميكروباص "بدون لوحات" يدعى "كريم السيد" 25 سنة مقيم في منطقة عرب الوالدة. 


وتبين بالفحص والمعاينة أن سبب الحادث السرعة الجنونية لسائق الميكروباص؛ مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وتم ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

 

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سائق ميكروباص دهس 3 فتيات مول شهير شرطة حلوان قسم شرطة حلوان

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