الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

بدء غلق محور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل لإزالة كباري المشاه

غلق محور 26 يوليو،
غلق محور 26 يوليو، فيتو

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق محور 26 يوليو كليًّا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاه المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يومًا واحدًا.

 

إغلاق محور 26 يوليو

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق محور 26 يوليو كليًّا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاه المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يومًا واحدًا.

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وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لتسلم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كباري المشاة المتعارضة مع المشروع. 

 

غلق محور 26 يوليو

وأضافت إدارة مرور الجيزة، إن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو الاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادي النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهرًا بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.


تحويلات مرورية لمحور 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:


أولًا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبري ١٥ مايو 
- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.
۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين.


ثانيًا: الاتجاه القادم من نادي الزمالك وكوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-
١- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته
٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر. 


وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.


وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الازدحامات بمحيط الأعمال.

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