التحقيق في إصابة 9 ركاب إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات بأكتوبر الجديدة بعدما تسبب في إصابة 9 ركاب.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.
انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات بأكتوبر الجديدة، وسقوط مصابين.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف اللازمة، وتبين إصابة 9 أشخاص جراء الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.