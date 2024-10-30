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حوادث

التحقيق في إصابة 9 ركاب إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

 باشرت نيابة الجيزة التحقيق في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات بأكتوبر الجديدة بعدما تسبب في إصابة 9 ركاب.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات بأكتوبر الجديدة، وسقوط مصابين.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف اللازمة، وتبين إصابة 9 أشخاص جراء الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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غرفة عمليات النجدة الجيزة طريق الواحات نيابة الجيزة

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