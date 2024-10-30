الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

اختطاف سيدة , فيتو
اختطاف سيدة , فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف لحظة اختطاف سيدة من أحد الشوارع في وضح النهار، الأمر الذي أثار مخاوفهم وصفوا عملية الاختطاف بأنها مخيفة ومقلقة.

محاولة اختطاف سيدة من الشارع في وضح النهار 


وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن محاولة اختطاف سيدة حدثت في وضح النهار بـمدينة أضنة التركية، حيث يظهر الفيديو توقف شخص بسيارته بالقرب من سيدة كانت تسير بالشارع في وضح النهار، وحاول الرجل جذبها وإدخالها في سيارته، لكنها قاومت وبدأت في الصراخ طالبة النجدة ما جعله يتركها ويهرب. 

محاولة اختطاف سيدة من الشارع في وضح النهار، فيتو
محاولة اختطاف سيدة من الشارع في وضح النهار، فيتو


وأكدت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة ألقت القبض على الرجل  و يدعى "كوراي إ."، وهو الذي حاول اختطاف سيدة تدعى "سيلين إ."، لكنهم اكتشفوا أنها زوجته  كانت في مرحلة الطلاق منه، والسيارة التي استخدمها الزوج في خطف زوجته تعود لشخص آخر. 
وأوضحت الشرطة التركية أن الرجل الذي حاول اختطاف السيدة من الشارع، قام باستخدام العنف ضد زوجته، ما دفعها لرفع دعوى ضده، وتم تسجيل محاولة الاختطاف بواسطة كاميرات المراقبة. 

صراخ السيدة ينقذها من محاولة الاختطاف


وتم القبض على الشخص الذي حاول اختطاف مطلقته، وحدثت الواقعة في منطقة سيهان في أضنة التركية.


وأوضحت الشرطة أن "سيلين إ"، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، هي أم لطفل، تركت منزلها قبل 3 أشهر بسبب تعرضها للعنف من زوجها "كوراي إ"، 30 عامًا، وانتقلت للعيش مع عائلتها، في حي باهتشه شهير، وبينما كانت المرأة تتوجه إلى أحد المتاجر، حاول زوجها السابق "كوراي إ." اختطافها، لكن السيدة قاومته وأخذت تصرخ حتى تركها زوجها هاربًا بالسيارة. 

الشرطة تقبض على خاطف السيدة


وأقامت سيلين دعوى طلاق من زوجها، وعندما خرجت إلى الشارع للذهاب إلى المتجر، حاول زوجها الذي كان يقود سيارة تجارية خفيفة واختطافها بالقوة، لكنها قاومته، فهرب بالسيارة من مكان الحادث.

محاولة اختطاف سيدة يثير المخاوف، فيتو
محاولة اختطاف سيدة يثير المخاوف، فيتو


واتصلت سيلين بالشرطة، عبر الهاتف، وطلبت المساعدة، وبدأت فرق إدارة الأمن في منطقة سيهان في البحث عن كوراي، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، الذي هدد بقتل زوجته، وتم احتجازه من قبل القاضي المناوب في المحكمة بعد الإجراءات في مركز الشرطة.

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