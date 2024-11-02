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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بالدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

يستضيف فريق بايرن ميونخ اليوم السبت، يونيون برلين، وذلك في إطار الجولة التاسعة من  الدوري الألماني .
 

ويدخل البافاري اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 20 نقطة بالتساوي مع لايبزيج، لكن فارق الأهداف يصب في صالح البايرن حتى الآن.


بينما يونيون برلين الذي يعتبر مفاجأة البطولة منذ صعوده قبل موسمين، يأتي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وفي حال تمكنه من تحقيق نتيجة غير متوقعة سيكون في وضع أفضل.

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين 

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ ويونيون برلين، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد أليانز أرينا.

وتبث فعاليات اللقاء بين الفريقين على مجموعة قنوات bien Sports HD1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الالماني، بتعليق عصام الشوالي.
 

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع امام يونيون برلين 

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ اللقاء أمام يونيون برلين بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: جوريرو، أوباميكانو، كيم، ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بالينيا، موسيالا.

خط الهجوم: أوليز، جنابري، كين.

في سياق آخر، يتصدر توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ، قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا للانتصارات في بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز على ماينز 4-0 والتأهل إلي منافسات دور الـ 16 من المسابقة المحلية.

بات توماس مولر الأكثر تحقيقًا للانتصارات في بطولة كأس ألمانيا برصيد 58 فوزًا بعد رباعية ماينز في دور الـ 32 بكأس ألمانيا، ويتخطى رقم أوليفر كان أسطورة حراسة مرمي البافاري ومنتخب ألمانيا الوصيف بـ 57 انتصارًا.

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