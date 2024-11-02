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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، نظيره برايتون  مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

والتقى ليفربول وبرايتون مساء الأربعاء الماضي على ملعب "فالمر" في دور الـ16 في كأس كاراباو، حيث فاز ليفربول بصعوبة بنتيجة 3/2.

 

ويمتلك ليفربول حاليًّا 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

 

3 إنجازات تنتظر محمد صلاح 
 

ويتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له أن هز شباك تشيلسي وآرسنال في لقائي الفريق الأحمر الأخيرين.


وأحرز الفرعون المصري 6 أهداف حتى الآن في البطولة هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

 


ويرغب صلاح في الانفراد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حاليا مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، برصيد 163 هدفًا.


وستكون هذه هي المباراة رقم 17 لصلاح أمام برايتون، حيث يمتلك سجلًّا حافلًا أمام الفريق الملقب بـ(طيور النورس) عقب تسجيله 9 أهداف وصناعته 7 أهداف أخرى لزملائه، ليساهم بذلك في 16 هدفا.

 

وخلال اللقاءات الـ16 السابقة لصلاح أمام برايتون، قاد (الملك المصري) ليفربول لتحقيق 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

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إنجازات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام برايتون غدا

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