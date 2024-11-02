السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الأهلي يقص شريط الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا.. كواليس استبعاد كهربا من المباراة.. حقيقة إصابة أشرف داري المزمنة.. وبيرسي تاو يزين قائمة الأحمر

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يفتتح النادي الأهلي اليوم السبت، مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة سيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.


الأهلي المنتعش يواجه سيراميكا وهو حاصل على بطولتين حيث توج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في الإمارات قبل أن يحصد بطولة القارات الثلاثة ضمن كأس إنتركونتيننتال 2024 بعدما اكتسح العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد السلام. 

 

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء سيراميكا كليوباترا  في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.

 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- كريم وليد نيدفيد -محمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو  - وسام أبوعلي - سمير محمد

فيما استبعد كولر كلا من:  مصطفى مخلوف -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول -محمود كهربا -مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس.

أزمة أشرف داري

وغاب أشرف داري مدافع الأهلي عن مباراة سيراميكا بسبب عودة إصابته في الكاحل وهو ما اشتكى منه في المران الختامي للمارد الأحمر أمس الجمعة،لتخرج العديد من الاقاويل بأن اصابة اللاعب مزمنة، الأمر الذي نفاه مصدر بالنادي الأهلي، مؤكدا أن اللاعب لا يعاني من اصابة مزمنة مثلما تردد وأن الاصابة تعرض لها منذ انضمامه للاهلي. 

حقيقة استبعاد كهربا تطبيقا لعقوبة الأهلي 

كما تم استبعاد محمد عبدالمنعم كهربا لاعب الاهلي، من مباراة سيراميكا للاصابة حيث اشتكى اللاعب من آلام في القدم لذلك فضل لجهاز الفني اراحته وليس للامر علاقة بالمشادة الأخيرة مع محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، خاصة مع اعلان الاخير العفو عن اللاعب والمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي. 

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات،  نجح خلالها الفريق الأحمر  في الفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر. 

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023 

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني  للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي الاهلي اليوم الاهلي وسيراميكا السويسري مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر المدير الفني العين الإماراتي حسين الشحات النادي الأهلي النادي الأهلي اليوم موعد مباراة الاهلي وسيراميكا

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات منصب نائب الرئيس بالنادي الأهلي

اليوم، الأهلي يفتتح مشواره بالدوري بمواجهة سيراميكا

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح

برقم خيالي، ريال مدريد يدرس تعويض توني كورس بزميل ميسي

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ليون يخطف تعادلا أمام ليل بالدوري الفرنسي

ألافيس يفوز على مايوركا بهدف بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

منوعات

المزيد

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads