أبرزها الأهلي ضد سيراميكا، حكام مباراتي غد السبت في الدوري المصري
الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات، غد السبت، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:
مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، تنطلق في الثامنة مساء، ويحتضنها استاد السلام، ويديرها طاقم حكام مكون من:
مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة
مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة تنطلق في الخامسة مساءا على استاد الإسماعيلية، ويديرها طاقم حكام مكون من:
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا
تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر.
1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري المصري.
3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري المصري.
4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري المصري.
5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.
6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.
7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري المصري.
8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023
9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري المصري.
10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024
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