أخبار الرياضة اليوم، الزمالك ينجو من فخ البنك الأهلي ويفوز 3-2 في الدوري الممتاز، خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب، مفاجآت بالجملة في قائمة الأحمر لمواجهة سيراميكا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، قرر استبعاد شيكابالا قائد الفريق من مواجهة البنك الأهلي.

وعلمت فيتو أن جوميز قرر استبعاد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لأسباب فنية خاصة بعد غيابه عن مران الفريق الأول بالقاهرة، بعد خسارة السوبر المصري في الإمارات، بركلات الترجيح لصالح النادي الأهلي.

وأضاف: جوميز يرى بخلاف الناحية الفنية أن شيكابالا غير جاهز نفسيا، للمشاركة في المباريات خاصة بعد غيابه عن تدريب الزمالك يوم الاثنين الماضي، بسبب حالته النفسية السيئة بعد ما كان سببا في خسارة الزمالك لقب السوبر



دوري السيدات، انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري للسيدات.

وحققت سيدات الأهلي فوزا كاسحا أمام اتحاد بيسون بـ8 أهداف مقابل لا شيء، وفي نفس الجولة عادت سيدات مسار حامل اللقب للفوز بنتيجة 8-0 على حساب الجونة.

وفازت سيدات الزمالك بنتيجة 7-0 على المصري في مباراة أقيمت على ملعب الأبيض.

انتابت حالة من الغضب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد تجدد إصابة أشرف داري بجزع في الكاحل للمرة الثالثة منذ قدومه للأهلي في الانتقالات الصيفية.



وعلمت فيتو أن كولر مستاء من طبيب الفريق أحمد جاب الله، واتهمه بأنه السبب في إصابات داري المتكررة، خاصة وأنه تعجل بالدفع باللاعب بعد إصابته الأولى.



تعادل فريق بيراميدز ونظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.



حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقامة الآن في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



وحرصت الجماهير المتواجدة باستاد السلام على الهتاف للاعب فور وصوله إلى الملعب.



أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت.



من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء.



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.



وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، لشرح بعض التحضيرات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء غد.

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا



أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء سيراميكا كليوباترا غدا في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.



حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



وبتلك النتيجة، حقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.



الدوري السعودي، تعادل نادي الهلال أمام منافسه النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.



وجاء هدف النصر مبكرا عن طريق تاليسكا في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وتمكن ميتروفيتش من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة.



قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك: إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة جدًا، وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق المباراة تسببت في خلق صعوبات للأبيض.



وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "تحكمنا في الكرة ولم نستغل الكرات خلف دفاع البنك الأهلي بالشكل الكافي، وأعتقد أنه قبل هدف التقدم لا أتذكر أي تسديدة للزمالك على المرمى".