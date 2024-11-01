الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

شيكابالا
شيكابالا

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، قرر استبعاد شيكابالا قائد الفريق من مواجهة البنك الأهلي.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.  

جوميز يستبعد شيكابالا من مباراة الزمالك والبنك الأهلي 

وعلمت فيتو أن جوميز قرر استبعاد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لأسباب فنية خاصة بعد غيابه عن مران الفريق الأول بالقاهرة، بعد خسارة السوبر المصري في الإمارات، بركلات الترجيح لصالح النادي الأهلي. 

وأضاف: جوميز يرى بخلاف الناحية الفنية أن شيكابالا غير جاهز نفسيا، للمشاركة في المباريات خاصة بعد غيابه عن تدريب الزمالك يوم الاثنين الماضي، بسبب حالته النفسية السيئة بعد ما كان سببا في خسارة الزمالك لقب السوبر  

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

الزمالك 
الزمالك 

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق عقب مران الأمس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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