الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري السيدات،الأهلي يكتسح اتحاد بسيون 8-0 والزمالك يتغلب على المصري 7-0

سيدات الأهلي،فيتو
سيدات الأهلي،فيتو

دوري السيدات،انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري  للسيدات.

 وحققت سيدات الاهلي فوزا كاسحا أمام اتحاد بيسون ب8 اهداف مقابل لا شئ.

وفي نفس الجولة عادت سيدات مسار حامل اللقب للفوز بنتيجة 8-0 على حساب الجونة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

الزمالك يفوز على المصري 


وفازت سيدات الزمالك بنتيجة 7-0 على المصري في مباراة أقيمت على ملعب الأبيض.


الفوز هو الثالث للزمالك تواليا ورفع رصيدهن لـ 9 نقاط في المركز الخامس من 4 مباريات.

فيما ظل المصري دون رصيد من النقاط بعد مرور 3 جولات.


وعادت سيدات مسار لخوض المباريات بعد انسحاب الاتحاد ودلفي في الجولتين الماضيتين.

وحقق حامل اللقب الفوز بنتيجة 8-0 على الجونة.

الفوز رفع رصيدهن للمركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

يذكر أن دلفي انسحب من المسابقة بعد مرور 4 جولات ليصبح العدد 17 فريقا.

وقررت لجنة المسابقات رفع اسم دلفي من جدول الترتيب مع إلغاء نتائجه التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وكان مركز شباب الأميرية قد اعتذر هو الآخر عن عدم استكمال المسابقة قبل بدايتها.

مسار هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري للكرة النسائية ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دوري السيدات اتحاد بسيون الدوري المصري الدوري المصري للكرة النسائية الدوري المصري للسيدات

مواد متعلقة

الأيام ستظهر الحقائق، عماد فاروق يعتذر عن عدم قبول مهمة المعد النفسي للأهلي

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

6 نوفمبر، بدء انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية

أهلي جدة يتفوق تسويقيا على الاتحاد قبل ديربي الليلة بالدوري السعودي

عمر مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع أمام مونشنجلادباخ

ميدو ليس الأول، لاعبون تراجعوا عن الاعتزال والعودة للملاعب لأسباب غريبة

تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع فاروق ونور الدين لإثنائهما عن الاستقالة

محترف جديد ينضم لقائمة غيابات منتخب مصر عن معسكر نوفمبر

الأكثر قراءة

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

منوعات

المزيد

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads