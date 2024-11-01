أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك: إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة جدًا، وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق المباراة تسببت في خلق صعوبات للأبيض.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "تحكمنا في الكرة ولم نستغل الكرات خلف دفاع البنك الأهلي بالشكل الكافي، وأعتقد أنه قبل هدف التقدم لا أتذكر أي تسديدة للزمالك على المرمى".

وأضاف جوميز: "بدأنا الشوط الثاني بركلة جزاء للبنك الأهلي وتغيرت المباراة، والزمالك بدأ يلعب بالروح أكثر من العقل، وفزنا اليوم لأن الجمهور ساند الفريق حتى النهاية وبسبب روح اللاعبين".

وأوضح المدير الفني أن أحمد فتوح ومحمد حمدي يجيدون اللعب في 3 أو 4 مراكز، وهذا أمر جيد بتواجد لاعبين يستطيعون أن يفيدوا الفريق في أكثر من مركز.

وأضاف: "أحمد فتوح لديه مهارات مختلفة، ويستطيع أن يساعد الزمالك في أكثر من مركز، كما أن كونراد ميشالاك يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل لقاء اليوم".

وتابع: "أحمد مصطفى زيزو يعاني من إصابة في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة".

مشاركة عمر فرج

وعلق جوميز على مشاركة عمر فرج قائلًا :"هذه أول مباراة له يبدأها رسميًا مع الفريق ويحتاج لمساعدة باللعب لدقائق أكثر مع الزمالك".

وأضاف: "لا توجد مشاكل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو شارك مع الفريق من قبل لأنه يستحق اللعب بسبب مجهوده البدني والفني مع الفريق".

واختتم المدير الفني تصريحاته بأن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض لإصابة وطلب الاستبدال.

فوز الزمالك على البنك الأهلي

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين فريق في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، حقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب الزمالك لكنها علت مرمى البنك الأهلي.

وكاد محمد عبد الغني أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى الزمالك.

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 37.

ونجح محمد هلال في إدراك هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع ناصر منسي أحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض.

وغادر أحمد السيد زيزو أرضية الملعب في الدقيقة 71 بسبب الإصابة التي لحقت به.

ثم عاد محمد هلال مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني له وللبنك الأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

كما تلقي طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 92.

واستطاع عبد الله السعيد تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.