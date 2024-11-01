النصر يتعادل 1/1 مع الهلال بقمة الدوري السعودي

الدوري السعودي، تعادل نادي الهلال أمام منافسه النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وجاء هدف النصر مبكرا عن طريق تاليسكا في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وتمكن ميتروفيتش من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

قوووقوووول هدف الهلال الاول سافيتش 💙💙



لايك وفعل الاشعارات 🚨✅#الهلال_النصر

pic.twitter.com/3WT6iAm7B5 — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) November 1, 2024

تشكيل النصر أمام الهلال

تشكيل الهلال أمام النصر بالدوري السعودي

النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ويحتل النصر وهو في جعبته 19 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 9 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.



بينما ما زال يتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 25 نقطة من 9 مباريات خاضها «الزعيم».