ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان لـ 75 شهيدا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، اليوم الجمعة، إلى 43 شهيدا و32 مصابا.

الغارات الإسرائيلية على البقاع في لبنان

ومنذ صباح اليوم الجمعة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.