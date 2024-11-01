قاتل صامت، طرق علاج تمدد الأوعية الدموية بالدماغ ومضاعفاته

تمدد الأوعية الدموية غير الممزق هو عبارة عن وعاء دموي منتفخ في الدماغ ولم ينفجر، وقد يشكل مخاطر صحية خطيرة وعادة ما يتم علاجه بالجراحة أو الأدوية.

غالبًا ما يكتشف أخصائي الرعاية الصحية تمدد الأوعية الدموية غير الممزقة بالصدفة أثناء التصوير لأسباب غير ذات صلة لأن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لا يسبب أعراضًا ملحوظة حتى ينفجر.

الجراحة هي العلاج الوحيد المحتمل لتمدد الأوعية الدموية، ولكن تمدد الأوعية الدموية الصغيرة ذات خطر التمزق الصغير غالبًا ما يتم علاجها فقط بالمراقبة أثناء المتابعة المنتظمة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

عادةً ما يتم علاج تمدد الأوعية الدموية الكبيرة المعرضة لخطر التمزق باللفائف داخل الأوعية الدموية أو نوع من جراحة الدماغ المفتوحة تسمى القص الجراحي العصبي، ويتضمن اللف داخل الأوعية الدموية إصلاح تمدد الأوعية الدموية باستخدام أنبوب طويل يتم إدخاله عبر وعاء دموي لوضع لفائف فوق الوعاء الدموي المنتفخ، ويتضمن القص الجراحي العصبي وضع مشابك فوق الأوعية التالفة.

علاج تمدد الأوعية الدموية غير الممزقة في المخ

يحدث تمددات الأوعية الدموية في المخ في حوالي 3.2% من الأشخاص، ويعتمد أفضل علاج على حجم تمدد الأوعية الدموية واحتمالات تمزقه.

الأدوية

إذا قرر الطبيب أن المريض لا يحتاج إلى جراحة، فقد يوصي بأدوية لخفض ضغط الدم وتقليل الضغط على تمدد الأوعية الدموية.

وتشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن الإبليرينون قد يساعد في منع نمو وتمزق تمدد الأوعية الدموية الصغيرة.

تغييرات نمط الحياة

إلى جانب الأدوية، قد يوصي الطبيب بأي من تغييرات نمط الحياة التالية للمساعدة في خفض ضغط الدم:

إنقاص الوزن

تناول كميات أقل من الدهون المشبعة

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول كميات أقل من الملح

الإقلاع عن التدخين

الحد من تناول الكحول

الحصول على قسط كبير من النوم

تقليل التوتر

مراقبة ضغط الدم بانتظام

الجراحة

الجراحة هي الإجراء الوحيد المحتمل لعلاج تمدد الأوعية الدموية في المخ لمنع التمزق قبل حدوثه، وتتسبب تمددات الأوعية الدموية الممزقة في المخ في الوفاة بمعدل مرتفع - حوالي 25٪ من الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية يموتون في غضون 24 ساعة و50٪ يموتون في غضون 3 أشهر.

يمكن للجراحين إصلاح تمدد الأوعية الدموية من خلال قص الأعصاب أو لف الأوعية الدموية.

تأتي كلتا العمليتين الجراحيتين مع خطر حدوث مضاعفات صغير، وغالبًا ما لا يكون من الواضح ما إذا كان تمدد الأوعية الدموية غير الممزق يحتاج إلى علاج، وقد يؤدي العلاج الوقائي إلى الوفاة في ما يصل إلى 5٪ من الحالات.

المضاعفات المحتملة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير الممزق

يمكن أن يتسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ الممزق في حدوث سكتة دماغية نزفية، وهي نزيف يهدد الحياة في الدماغ، وحتى إذا نجي المريض من تمدد الأوعية الدموية الممزق، فقد يعاني من إعاقات دائمة مثل:

صعوبة في فهم اللغة أو التحدث

صعوبات في الحركة

الشلل

صعوبة في المشي أو الحركة

فقدان الإحساس في أجزاء معينة من الجسم