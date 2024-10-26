العلامات المبكرة للسكتة الدماغية، وطريقة التعرف عليها

عندما تحدث السكتة دماغية، يتوقف الدماغ فجأة عن الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، والسبب الأكثر شيوعًا هو انسداد أحد الشرايين في الدماغ، كما يمكن أن تحدث السكتات الدماغية بسبب النزيف في الدماغ، والذي لا يعطل تدفق الدم الطبيعي فحسب، بل يضع أيضًا ضغطًا ضارًا على أنسجة الدماغ، وفي أي نوع من السكتات الدماغية، يمكن أن تتلف خلايا الدماغ، مما قد يؤدي إلى الإعاقة أو حتى الموت، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

تعتمد العلامات المبكرة للسكتة الدماغية على أجزاء الدماغ المتضررة ومدى سوء الضرر الأولي، وفي حين قد يشعر شخص ما بضعف بسيط في جانب واحد من الجسم، يعاني شخص آخر فجأة من صعوبة في التحدث والمشي والرؤية.

عندما تظهر العلامات التحذيرية التالية للسكتة الدماغية، سواء في نفسك أو في شخص آخر، فمن المهم الحصول على العلاج على الفور، كل دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا في مدى تعافي شخص ما.

العلامات المبكرة للسكتة الدماغية

نظرًا لأن التعرف السريع والتصرف أمران مهمان للغاية عندما يصاب شخص ما بسكتة دماغية، فقد طور الأطباء قائمة مرجعية يسهل تذكرها لما يجب البحث عنه وما يجب فعله عندما يُظهر شخص ما علامات تحذير محتملة.

يُطلق عليه اختبار FAST، ويمكن استخدامه للتحقق من الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية.

F تعني الوجه: على الشخص الابتسام وملاحظة ما إذا كان أحد جانبي الوجه يتدلى، هذه علامة محتملة على ضعف العضلات أو الشلل، والتي غالبًا ما تظهر على جانب واحد فقط من الجسم.

A تعني الذراعين: رفع كلتا الذراعين، والانتباه ما إذا كان يتدلى أحدهم، هذه علامة أخرى على ضعف جانب واحد.

S تعني الكلام: قول عبارة قصيرة والتحقق من الكلام غير الواضح أو الغريب، حيث يمكن أن تجعل السكتة الدماغية من الصعب التحدث بوضوح أو اختيار الكلمات.

T تعني الوقت: إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بنعم، فمن المهم التواصل مع الطوارئ.

علامات تحذيرية أخرى للسكتة الدماغية

في بعض الأحيان تحدث السكتة الدماغية تدريجيًا، ولكن من المرجح أن يعاني المريض من أحد الأعراض المفاجئة أو أكثر، في حين أن اختبارات FAST يمكن أن ينبه الشخص إلى الأعراض الأكثر شيوعًا، فإن القائمة الكاملة يمكن أن تشمل أيضًا:

خدر، وخاصة على جانب واحد

ارتباك أو صعوبة في فهم الآخرين

دوخة

عدم القدرة على الحركة أو ضعف التنسيق

صعوبة في المشي

صداع شديد يحدث بدون سبب

فقدان أو ضعف أي من الحواس، بما في ذلك الشم والتذوق

تيبس الرقبة

تغيرات الشخصية

نوبات صرع

فقدان الذاكرة

الإغماء

علامات تحذيرية للسكتة الدماغية عند النساء والرجال

في حين أن العلامات الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية تظهر عند الرجال والنساء، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض معينة، مثل الصداع والضعف والتغيرات في التفكير، وقد تعاني النساء أيضًا من بعض الأعراض غير المعتادة، بما في ذلك:

الفواق

الغثيان

ألم الصدر

التعب

ضيق التنفس

تسارع ضربات القلب

تكون مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى قليلًا لدي النساء من مخاطر الإصابة بعند الرجال، كما أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسببها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ميلهن إلى الإصابة بسكتات دماغية أكثر شدة في وقت لاحق من الحياة، كما أنهن أكثر عرضة للتشخيص الخاطئ عندما يطلبن العلاج الطارئ لأعراض السكتة الدماغية وأن يصبحن أكثر إعاقة بعد السكتة الدماغية.

علامات تحذيرية للسكتات الدماغية المتكررة

بمجرد الإصابة بسكتة دماغية واحدة، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أخرى، وعلامات التحذير هي نفسها.

تغير الأعراض أو انتقالها من جزء من الجسم إلى آخر يعد علامة تحذيرية، على سبيل المثال إذا:

كان يعاني من عدم وضوح الكلام، ولكن فجأة يجد صعوبة في إيجاد الكلمات

كان ضعيفًا في أحد جانبي الجسم، ولكن الآن أضعف أو يعاني من ضعف في الجانب الآخر منه

فجأة لا يمكنه القيام بشيء كان سهلًا سابقًا