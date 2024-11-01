الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أمينة خليل: فعاليات مهرجان الجونة تفرح القلب، ومتحمسة لـ "لام شمسية"

الفنانة أمينة خليل،
الفنانة أمينة خليل، فيتو

مهرجان الجونة، قالت الفنانة أمينة خليل: "تابعت مهرجان الجونة منذ دورته الأولى وحضرته لما كان صغير ومنتظرة لما يبقى عالمي ويحضره كل الفنانين العالميين".

دعم مهرجان الجونة

وأضافت خلال حديثها على هامش ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي: "كل خطوة مهرجان الجونة السينمائي بيكبر وهنفضل ندعمه سنة ورا سنة، والفعاليات السنة دي حاجة تفرح القلب خاصة ندوات الفنانة إسعاد يونس والفنان محمود حميدة".

طاقة مهرجان الجونة السينمائي

وتابعت أمينة خليل: "مهرجان الجونة السينمائي الدولي الدورة السابعة أشعر فيه بطاقة إيجابية كبيرة".

وأشارت: “متحمسة جدا لمسلسل لام شمسية، اللي هيتعرض في رمضان 2025 وفي نفس الوقت خايفة جدا”. 

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إعلان جوائز مهرجان الجونة 

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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