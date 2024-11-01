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ثقافة وفنون

حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

حفل ختام مهرجان الجونة
حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدورة السابعة، فيتو

مهرجان الجونة السينمائي، تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمهتمين بالسينما.

مشاهدة حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة 

ويتيح موقع “فيتو” للقراء والمتابعين، خدمة البث المباشر؛ لمتابعة فعاليات حفل ختام الدورة السابعة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

إعلان جوائز مهرجان الجونة 

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

في الجانب الآخر، تميزت الدورة السابعة من مهرجان الجونة هذا العام، بالعديد من المشاهد. 

وتوالت هذه المشاهد مع مرور أيام المهرجان خلال الأسبوع الماضي.

حضور جماهيري كبير 
 

كان من اللافت في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي حجم الحضور الجماهيري لفعاليات المهرجان من ندوات وجلسات حوارية وورش، مع حضور عروض الأفلام التي قدمت ضمن أقسام المهرجان المختلفة ليرفع شعار "كامل العدد".

فرص قوية لشباب صناع السينما 
 

ومع توسع مهرجان الجونة السينمائي في دورة العام الجاري في الفرص والبرامج الداعمة لشباب الصناع والمواهب الناشئة، تميزت منطقة البلازا والتي يقام فيها المهرجان وفعالياته هذا العام بتواجد قوي للشباب في مختلف فعاليات ومبادرات المهرجان، وذلك لعرض مشاريعهم وأفكارهم على الصناع من منتجين ومخرجين وذلك في أجواء مميزة خلال أيام المهرجان.

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