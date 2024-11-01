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ثقافة وفنون

داليا مصطفى تكشف سر ابتعادها عن السينما وتطالب مهرجان الجونة بهذا الأمر

الفنانة داليا مصطفى،
الفنانة داليا مصطفى، فيتو

مهرجان الجونة، قالت الفنانة داليا مصطفى: إن السر وراء غيابها عن الأفلام السينمائية له علاقة بندرة الأعمال المطروحة في الساحة الفنية.

قلة الأعمال السينمائية

وتابعت خلال حديثها على هامش مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "السينما مبقتش زي زمان وقلة الأعمال وراء عدم حضوري".

مسلسل داليا مصطفى الجديد

ولفتت إلى أنها تحضر وتستعد لتصوير مسلسل روج أسود الذي سيكون عملا سارا ومهما للمشاهدين-حسب وصفها.

وتابعت: "لازم نعمل أفلام تواجه التنمر؛ لأن التربية في المدارس تراجعت بشكل ملحوظ، لا يوجد حاجات نفسية تقوي الإنسان لمواجهة التنمر المتزايد في المجتمع".

 

وأشارت إلى أنها تتمنى إضافة قضايا أكثر للمرأة من خلال مشروعات مهرجان الجونة السينمائي الدولي على صعيد الأفلام.

 

حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

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إعلان جوائز مهرجان الجونة 


ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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