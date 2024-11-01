مع ختام فعالياته، 5 رسائل مهمة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

بعد أسبوع حافل بالفعاليات الفنية والسينمائية عاشها عشاق ومحبو السينما حول العالم خلال مهرجان الجونة للسينما في دورته السابعة والتي حملت شعار "سينما من أجل الإنسانية" يسدل الستار مساء اليوم الجمعة على هذه الدورة التي حملت الكثير من الإيجابيات والدعم لهذه الصناعة محليا وعالميا من خلال استضافته لشخصيات عالمية ومحلية لها خبرات طويلة في هذا المجال وهو ما ظهر جليا في لجان حكام مسابقات المهرجان أو الجلسات الحوارية التي عقدها المهرجان طيلة أيامه وكذا دعمه لشباب وشابات السينما وتبني مشاريعهم الفنية.

“سينما من أجل الإنسانية” شعار اعتبره القائمون عليه منهجا منذ التأسيس عام 2017، حافظ عليه المهرجان خلال جميع دوراته، وانطلق منه لكافة تفاصيل عالم السينما الجذاب، ومع مرور السنوات، أكدت الأحداث الرؤية الصحيحة لهذا الشعار، وأصبح حاجة ملحة خلال الفترة الحالية، مع ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث مؤسفة، لتثبت إدارة المهرجان من خلال جميع الفعاليات ضرورة الحفاظ على إنسانيتنا والعمل على التذكير بها من خلال السينما بعيدا عن العرق واللون والهوية وكل الاختلافات الطبيعية بين البشر.

وفي ختام الدورة السابعة للمهرجان هذا العام، يوجه المهرجان والقائمون عليه 5 رسائل مهمة شملت الشأن العام والأوضاع المتردية في منطقتنا، كما شملت الاحتفاء بالأسماء الكبيرة التي أثرت في عالم الفن وخصوصا السينما، إضافة إلى دعم المشاريع الشابة، كما لم يغفل المهرجان عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وكيف يتم تسخيرها لخدمة الفن.

1- ساويرس: أوقفوا الحرب

رسالة واضحة وقوية وجهها مهرجان الجونة السينمائي خلال حفل افتتاح دورته السابعة، حيث أكد المهندس نجيب ساويرس ضرورة وقف الحرب في جميع الدول التي تعاني من مآسٍ إنسانية تعيشها شعوب هذه الدول، وعبر عن أمنيته في أن يسود السلام جميع دول العالم، وأن تختفي مشاهد الدمار والقتل بأي شكل ودون أي مساومات.



2- المبدعون لا يرحلون

خلال دورة العام الحالي 2024، وفي لفتة مميزة، حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على التذكير برموز وفنانين وصناع سينما رحلوا عن عالمنا خلال العام الحالي، وتم توجيه التحية لأرواحهم والشكر على ما قدموه للفن والصناعة، ومنهم: صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجميل برسوم، والمنتجون الأربعة: حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، وأحمد فرحات وضياء جاويش والملحن حلمى بكر وناهد رشدي.



3- عراقة السينما المصرية وخلودها

مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة شدد على عراقة الفن المصري والسينما المصرية، وتأثيرها في محيطها العربي والأفريقي، وذلك منذ أول عمل سينمائي مصري بالقرن الماضي، مرورا بمحطات خالدة تحكي كيف تشكلت ذاكرة الفن المصري على شاشات السينما.

وقدم المهرجان فيلما قصيرا في افتتاحية دورته السابعة بعنوان “أصل الحكاية” تضمن لقطات لمحاكاة أشهر مشاهد السينما المصرية، والتي ظلت عالقة في أذهان ووجدان الجمهور حتى وقتنا الحالي.

4- المواهب الناشئة أمل الصناعة

يلتزم مهرجان الجونة السينمائي في دورته لهذا العام بالعهد الذي قطعه صناع المهرجان على أنفسهم بدعم المواهب الناشئة من شباب المخرجين والمنتجين وكتاب السينما، وذلك من خلال العديد من المبادرات التى شهدتها الأيام الأولى من المهرجان وكذلك من خلال منصة سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمشروعات المختارة بها والتى ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائى الأمريكى بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ فى كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبى مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

ويحصل المشروع الفائز فى مرحلة التطوير والفيلم الفائز فى مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سينى جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكى لكل واحد منهما.

كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك.. وفر المهرجان بيئة خصبة لجميع شباب السينمائيين للالتقاء بكبار الصناع من فنانين ومخرجين ومنتجين لطرح أفكارهم والتبادل بين الأجيال المختلفة، وتجلى ذلك بشكل واضح فى الجلسات الحوارية والندوات التى نظمها المهرجان وشهدت زخما من مختلف الفئات العمرية.

5- التكنولوجيا داعم للعنصر البشري

كذلك يواصل مهرجان الجونة السينمائي ومن خلال التعاون مع جيميناى أفريقيا وبرنامجها الخاص “سينماتك” تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عالم الصناعة، حيث شهدت أيام المهرجان إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة سينماتك بمشاركة 10 مشاريع متنوعة تم الإعلان عن الفائزين فى نسخة هذا العام، وهم: المركز الأول Arise media والمركز الثانى الكشك والمركز الثالث بانوراما البرشا.

كما أكد المهندس عدلي توما، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لجيميناى أفريقيا، أن التكنولوجيا الحديثة ليست بديلا عن المبدعين والفنانين وجميع صناع الأعمال الفنية، بل تكون داعمة لهم وعاملا مساعدا لهم من أجل المساهمة في تطوير الصناعة.