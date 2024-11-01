مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي بثنائية وديا (صور)

فاز فريق مودرن سبورت على فريق تيم اف سي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز "دوري نايل".

وأحرز هدفي مودرن سبورت عمرو السيسي وفيجيري شون شيما.

وقرر الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق إراحة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة إنبي بالدوري الممتاز مساء أمس الخميس، واكتفوا بتدريب الجيم فقط.

وبدأ فريق مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

دفاع: طارق محمد، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، باسم علي

وسط: عمرو السيسي، محمد صبري، عبد الله حافظ، ابراهيم اجاسا، محمد أميسي

هجوم: سكالا

وشارك خلال اللقاء كل من الحارس كريم عماد وضياء السيد وايبا وخالد رضا ومحمد نصير واحمد مصطفى وفيجيري وعمر وائل.

موعد مباراة مودرن سبورت القادمة

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة القادمة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.