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اليوم الرابع، استقرار في أسعار الدواجن الجمعة1-11-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استمرت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم في حالة الاستقرار اليوم الرابع علي التوالي،  اليوم الجمعة، وتراوح اسعار الفراخ البيضاء،  مابين 73 و78 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120  جنيها و125 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 130 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 173 و 178 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 120 جنبها، كيلو شيش طاووق 175 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 178 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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