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جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية سينرو القبلية

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم أمس الخميس، قافلة طبية مجانية، بالوحدة الصحية بقرية سينرو القبلية مركز أبشواي، بالتعاون مع كلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة،  ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات القافلة والمستفيدين منها

وأضاف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية سينرو القبلية، وشارك فيها نخبة متميزة من  الأطباء  في تخصص الباطنة، الأطفال، النسا، وقد تم الكشف الطبي على 75 حالة منهم 22 حالة باطنة، 17 حالة أطفال، 36 حالة نسا.

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وقد شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم،  بندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة، تناولت حملة التوعية لأهل القرية بمظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناولت ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، ومشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًّا.

استمرار القوافل الطبية بجامعة الفيوم

وتستمر  جامعة الفيوم  في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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