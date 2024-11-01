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وسائل إعلام لبنانية: عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على لبنان،فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عشرات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وأضافت الوكالة أن الغارات خلفت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

وكان الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم الجمعة 10 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

ووجه جيش الاحتلال تحذيرا إلى سكان مبان بالضاحية الجنوبية مما أدى إلى حركة نزوح كثيفة من محيط جسر المطار والرحاب في الغبيري.

إلى ذلك استهدفت غارة إحدى الشقق السكنية في منطقة عين الرمانة بمدينة عالية بجبل لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بلدة القماطية بجبل لبنان.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت الخميس محيط مدينة بعلبك وقرية قريبة منها في شرق لبنان.

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