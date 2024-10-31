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رياضة

وليد عطا: دعوى قضائية للعودة لانتخابات ألعاب القوى، ولن أتخلى عن أسرة اللعبة

وليد عطا، فيتو
وليد عطا، فيتو

أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لـ ألعاب القوى، أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى، وأن استبعاده "المؤقت" ليس إلا استمرارا لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها منذ سنوات، كي يتخلى عن اللعبة وأسرتها التي تضع ثقتها به لعودتها إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد الكبوات المتتالية، وفقا لتصريحاته.

وليد عطا يطعن على استبعاده من انتخابات اتحاد ألعاب القوى

وقال وليد عطا:"قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد، وواثق من نزاهة القضاء الذي يعيد لي حقي في كل مرة ".

وعن سبب الاستبعاد قال عطا: "السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعادي من قائمة المرشحين، سبب واه، حيث إن القضية المذكورة هي جنحة ترجع إلى عام 2009، وهي غير مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم نهائي بات بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك، ورغم ذلك قمت بعمل رد اعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف، وقد سبق أن ترشحت في انتخابات 2012، ونجحت وقدت الاتحاد لإنجازات غير مسبوقة، كان أبرزها أول ميدالية عالمية على صعيد الكبار في تاريخ اللعبة، وأول ميدالية أوليمبية على صعيد الشباب في تاريخ اللعبة".

وأضاف عطا هذا السيناريو حدث في انتخابات 2021، وحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في الترشح وخضت الانتخابات بالفعل رغم تأخير قبول أوراقي لفجر يوم الانتخابات.

وشدد عطا: "واثق من موقفي القانوني تماما، وتلك المحاولات لن تدفعني للتخلي عن اللعبة، وكل من وضع ثقته بي من أسرتها، لإنقاذها من الانهيار.. وعقب حصولي على الحكم القضائي سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه، كل من أساء إلى شخصي وسمعتي في بيانات رسمية أو صحفية او إعلامية".

واختتم الدكتور وليد عطا تصريحاته مؤكدا أن مصر دولة قانون، وأن الرياضة نتائج، والنتائج أمام الجميع أين كانت ألعاب القوى وأين أصبحت الآن.

 

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