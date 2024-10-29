وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري جهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبد العاطي تناول أوجه العلاقات الثنائية بين قطر ومصر، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

تطورات الأزمة اللبنانية

كما تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلًا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها.