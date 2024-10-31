الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، لوكالة نوفوستي: إن موسكو مستعدة للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل وتعمل على ذلك، بما في ذلك عبر الاتصالات الثنائية.

 

اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل

وأضاف بوجدانوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مقترحات بأن تصبح روسيا الاتحادية ضامنا لاتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل: "فيما يتعلق بلبنان، نحن على تواصل مع الجميع. لكنني لم أسمع مثل هذه المقترحات. روسيا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تعمل على إعداد القرار 1701، ونشارك بنشاط في جميع المناقشات التي تجري في نيويورك، وفي أماكن أخرى، وخلال الاتصالات الثنائية. ونحن، بطبيعة الحال، على استعداد لتقديم مساهمتنا في إحلال السلام والاستقرار. وهذا يتطلب اتفاقيات مقبولة للطرفين حتى لا يتم المساس بمصالح الأطراف".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، استشهاد 2792 شخصا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

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