غيابات الأهلي أمام سيراميكا في أولى مبارياته بالدوري

الأهلي، يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا

التونسي على معلول، بسبب الإصابة.

محمد هاني، بسبب الإصابة.

كريم فؤاد، بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة العديد من غيابات اللاعبين الأساسيين بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مشاركة عدد كبير من اللاعبين البدلاء في اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.