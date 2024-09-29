طريقة عمل مافن الشوفان، حلوى صحية قليلة السعرات الحرارية

طريقة عمل مافن الشوفان، المافن من الحلوى التى تشبه الكب كيك ولها مذاق مميز وعشاق كثيرا ويمكن تحضيره بنكهات وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل مافن الشوفان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو مناسب لفترات الريجيم لأنه قليل السعرات الحرارية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل مافن الشوفان.

مكونات عمل مافن الشوفان:-

كأس من اللبن الزبادي

2 موز مقشر

2 كاس من الشوفان

¼ كاس سكر بني

2 بيضة

ملعقة ونصف صغيرة من البيكينج بودر

½ ملعقة بيكينغ صودا

½ كأس من قطع الشيكولاتة



طريقة عمل مافن الشوفان:-

نسخن الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت.

نحضر صينية المافن بدهنها بالزيت قليلا أو بوضع القوالب الورقية المخصصة على كل واحدة من الفتحات.

نضع جميع المقادير في محضرة الطعام ولكن ماعدا الشيكولاتة وتخلط مع بعضها حتى تتجانس وتصبح كريمية.

ثم نضيف نصف كمية قطع الشيكولاتة يدويا ونقلب باليد.

تعبأ كل فتحة ¾ وليس كلها وتزين بالأعلى بحبات الشيكولاتة.

توضع صينية المافن في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يمكن اختبار نضجها بوضع عود أسنان داخلها اذا خرجت نظيفة يعني نضجت.

ترفع من الفرن وتترك لتبرد تماما قبل ازالتها من القوالب، وتقدم بعدها.

مافن الشوفان

فوائد الشوفان للصحة

والشوفان من الحبوب الكاملة الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وسعراتها الحرارية قليلة، ومن فوائد الشوفان:-

الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وبالأخص نوع يسمى بيتا-جلوكان، هذه الألياف القابلة للذوبان تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب، فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الألياف في الشوفان تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال.

الشوفان يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، من أبرز هذه المعادن الحديد والماغنيسيوم والزنك، التي تساهم في تحسين الأداء العام للجسم، وتعزيز قوة العظام، وتحسين وظيفة الجهاز المناعي

يحتوي الشوفان على فيتامين B1 (الثيامين) الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الأعصاب والتمثيل الغذائي للطاقة.

يحتوي الشوفان على فيتامين B1 (الثيامين) الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الأعصاب والتمثيل الغذائي للطاقة. يعرف الشوفان بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يحتوي الشوفان على مركبات مثل الأفينانثراميدات، التي تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، هذه الخصائص تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

الشوفان يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، فإنه يساهم في تنظيم امتصاص السكر في الأمعاء، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.

الشوفان مفيد لصحة الجلد، حيث يحتوي على خصائص ملطفة ومهدئة، مما يجعله مكون شائعا في العديد من منتجات العناية بالبشرة، ويمكن استخدامه لتخفيف الحكة والتهيج الناتج عن حالات مثل الأكزيما.