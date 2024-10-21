طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الحلوى اللذيذة التى اشتهرت فى الغرب وتقدم عادة على وجبة الفطور لغناها بالعناصر الغذائية المهمة لأنها محضرة من اللبن الحليب والبيض والزبد

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة وبحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

1 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنيج بودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء، اخلطى الدقيق، السكر، البيكينج بودر، البيكينج صودا، والملح.

في وعاء آخر، اخلطى الحليب، البيضة، الزبدة المذابة، والفانيليا.

اضيفي المكونات السائلة إلى الجافة وامزجيها بلطف حتى تتجانس، يجب أن تبقى بعض الكتل الصغيرة.

سخّنى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ويمكنك دهنها بالقليل من الزبدة إذا رغبت.

صبى ربع كوب من الخليط في المقلاة.

اطبخى حتى تظهر فقاعات على السطح (حوالي 2-3 دقائق)، ثم اقلبيه واتركه للطهي على الجانب الآخر حتى يتحمر (حوالي 1-2 دقيقة).

قدمى البان كيك مع شراب القيقب، الفواكه، أو أي إضافات تفضلها.

البان كيك

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (ذائبة)

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال

بشر برتقالة واحدة



1 ملعقة كبيرة بيكنيج بودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخنى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

قومى بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق.

في وعاء، اخلطى الدقيق، البيكينج بودر، والملح معا.

في وعاء آخر، اخفقى الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق الجيد بعد كل إضافة.

أضيفي عصير البرتقال وبشر البرتقال والفانيليا إلى الخليط واخلطى جيدًا.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة تدريجيًا مع التحريك بلطف حتى يتجانس الخليط.

اسكبي الخليط في القالب المجهز، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

اتركى الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب.

يمكن تقديمها مع سكر بودرة أو صوص برتقال حسب الرغبة.