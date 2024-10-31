الجونة يستضيف زد في مواجهة قوية بالدوري

يستضيف فريق الجونة نظيره زد، اليوم الخميس، بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الجونة وزد

وتقام مباراة الجونة وزد في الخامسة مساء على استاد خالد بشارة بالغردقة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة بتحقيق الفوز خاصة وأن اللقاء على أرضه، وتقديم أفضل عرض له مع أولى مباريات الدوري وأمام فريق يعتبر الحصان الأسود للمسابقة المحلية.

في المقابل، قدم فريق زد إف سي أوراق اعتماده منذ الموسم الماضي كأحد أفضل الفرق بالدوري المصري ويسعى إلى مواصلة صحوته بالدوري بالموسم الجاري.