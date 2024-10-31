معسكر الوجوه الجديدة لمنتخب مصر في نوفمبر.. استبعاد الثلاثي المحترف.. ورمضان صبحي والشحات في الصورة.. ومصير غامض لثنائي الزمالك دونجا وشلبي بعد العودة من الإمارات

منتخب مصر ، يكثف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جهوده وتركيزه حاليا لمراقبة اللاعبين بالدوري المصري خاصة مع الاتجاه القوي لانضمام لاعبين جدد واستبعاد الأساسيين، خلال المعسكر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتخللها مواجهتي الفريق أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

أبرز الوجوه الجديدة بمعسكر منتخب مصر

ومع تأهل منتخب مصر رسميًّا لبطولة كأس الأمم الأفريقية يفكر حسام حسن في ضم عدة عناصر للفراعنة، أبرزهم حسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر من الأهلي، وحسام عبدالمجيد من الزمالك.

كما يدرس حسام حسن انضمام رمضان صبحي ومهند لاشين ومحمود مرعي.

كما أن هناك اتجاها قويا لدى الجهاز الفني لعدم استدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ومحمد الشناوي حارس الأهلي.

وأجرى إبراهيم حسن اتصالا بمحمد الشناوى لإبلاغه برغبة حسام حسن بإراحته في معسكر نوفمبر، ومنح الفرصة لمصطفى شوبير كحارس أساسى باعتباره مستقبل حراسة مرمى المنتخب الوطنى، على أن يتم ذلك دون أن يضطر الجهاز الفنى لجلوس الشناوى على دكة البدلاء، باعتباره الحارس الأول وقائد الفراعنة فى غياب محمد صلاح.

ويسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لبعض العناصر الجديدة للتواجد في المعسكر المقبل، من أجل اكتشاف لاعبين جدد يكونون قادرين على تحقيق الإضافة لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

كما استقر حسام حسن على استدعاء عدد من المحترفين، وهم: محمود تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، على أن يتم مخاطبة أنديتهم خلال الساعات القليلة القادمة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

استبعاد ثنائي الزمالك

كما قرر حسام حسن عدم استدعاء ثنائي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لمعسكر المنتخب المقبل، وذلك بعد مرورهما بأزمة حكم الحبس في الإمارات، وذلك على خلفية واقعة التعدي على فرد أمن في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات وعدم جاهزيتهم من الناحية الفنية والبدنية، على الرغم من عودتهم للقاهرة بعد عفو ملكي من الإمارات.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب يوم 8 نوفمبر .

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

ملعب صناعي لمنتخب مصر

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.



ويقع الملعب في مدينة برايا، عاصمة جمهورية الرأس الأخضر.

ويتسع الملعب لحوالي 15,000 متفرج، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات في مجال إضاءة الملاعب والصوتيات.

ويغطي الملعب أرضية عشبية صناعية، وهي من أحدث أنواع العشب الصناعي التي تضمن جودة عالية للأداء الرياضي.

ويعتبر الملعب رمزًا للرياضة في الرأس الأخضر، وهو مكان تجمع الجماهير للاحتفال بانتصارات المنتخب الوطني، ويستضيف الملعب العديد من المباريات الدولية.

وفي يناير 2023، تم تغيير اسم الملعب إلى “ملعب بيليه” تكريمًا لأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية.

وعن سبب تسمية الملعب الوطنى باسم بيليه، قال رئيس الوزراء الرأس الأخضر أولسيس كوريا إي سيلفا، إن بلاده والبرازيل تشتركان في التاريخ والثقافة ولديهما تاريخ من العلاقات المشتركة ويرتبطان باللغة والهوية، كما تشترك الرأس الأخضر في اللغة البرتغالية مع البرازيل.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب كاب فيردي، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي يوم 11 نوفمبر على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 نوفمبر.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميًّا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميًّا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.