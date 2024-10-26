الأحد 27 أكتوبر 2024
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رياضة

لاعب دولي يقترب من العودة لصفوف منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

كشف مصدر خاص بالجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، النقاب عن دخول عنصر جديد في حسابات المدير الفني حسام حسن، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكرًا في فترة التوقف الدولي بنوفمبر المقبل، من أجل خوض مواجهتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر وبوتسوانا 

منتخب مصر يصطدم بفريقي الرأس الأخضر وبوتسوانا ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

منتخب مصر الوطني، فيتو
منتخب مصر الوطني، فيتو

رمضان صبحي تحت منظار حسام حسن

وعلمت فيتو أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يضع رمضان صبحي تحت المنظار قبل معسكر نوفمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للفراعنة أبدى إعجابه بمستوى رمضان صبحي في مباريات السوبر المصري بالإمارات، وبات ضمن المرشحين للتواجد في معسكر نوفمبر.

الجدير بالذكر، أن رمضان صبحي لم ينضم لمعسكر منتخب مصر الوطني منذ تولي حسام حسن المهمة الفنية للفراعنة، على الرغم من أن حسام حسن أشاد باللاعب كثيرا في مناسبات سابقة.

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