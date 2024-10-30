الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اختراق إسرائيلي فى العمق الإيراني، تفاصيل القضاء على مجموعة تعمل لصالح الموساد

الشرطة الإيرانية،
الشرطة الإيرانية، فيتو

فككت أجهزة الأمن الإيرانية، مجموعة إرهابية انفصالية تعمل لصالح إسرائيل، بهدف زعزعة الاستقرار فى الجمهورية الإسلامية.

 

إيران تفكك مجموعة إرهابية تتبع إسرائيل

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن أجهزة الأمن فى إيران تمكنت من تفكيك مجموعة إرهابية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال محاولة المجموعة دخول البلاد.

ووفق الوكالة الحكومية الإيرانية، إن المجموعة كانت تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع، والاغتيالات، وزعزعة الأمن، وإنها كانت تخطط للانتقال من إقليم كردستان العراق إلى محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد وبناء خلايا، لكن تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها إلى البلاد.

وأضافت "إرنا" أنه خلال عمليات لضباط وزارة الأمن لقي أحد عناصر المجموعة حتفه، بينما ألقي القبض على اثنين من مرافقيه، وأنه ضبطت أسلحة كانت بحوزتهم.

 

اتهام إيران لحكومة إقليم كردستان بمعاونة مجموعات مناهضة للنظام

وتتهم إيران السلطات في إقليم كردستان بإيواء مجموعات مناهضة للنظام في طهران، وهو أمر نفاه مرارًا المسؤولون الأكراد في أربيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، استهدف في يناير 2024 موقعًا في مدينة أربيل بنحو 11 صاروخًا باليستيًا بزعم أنه يضم وكرًا لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، قبل أن تعلن السلطات العراقية أنه منزل رجل أعمال لا صلة له بأي أنشطة مشبوهة.

وكانت إسرائيل قد حاكمت خلية من 7 أشخاص بتهمة العمل لمصلحة إيران.

ونفذت إيران عمليات تجسس ضد إسرائيل على مدى سنوات، لكنها زادت من جهودها بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة مع اندلاع الحرب على غزة.

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