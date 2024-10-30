الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري: إسرائيل تنوي ترك المعركة في لبنان مفتوحة لهذا السبب

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيتو

قال العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل تنوي إبقاء المعركة في لبنان مفتوحة لكبح نفوذ إيران، موضحا أن دولة الاحتلال تكبدت خسائر فادحة في حرب 2006 أمام حزب الله، وهي تكرر ذات العملية في الفترة الحالية.

 

صمود المقاومة اللبنانية أمام إسرائيل

وأكد خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصمود البطولي الذي تسطر في جنوب لبنان لن يحول دون تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدى البعيد من التوغل داخل الأراضي اللبنانية؛ نظرًا للفارق الكبير في القدرات العسكرية لدى العدو الإسرائيلي ولدى المقاومين، خاصة بعد أن قصف العديد من المراكز العسكرية اللبنانية والنيل من القيادات التابعة لحزب الله.

 

حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في لبنان

معركة مفتوحة على الجبهة اللبنانية

وأوضح  الخبير العسكري المشموشي، أن العدو الإسرائيلي اتخذ قرارًا بفتح معركة مفتوحة لن تقتصر على الجبهة اللبنانية.

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