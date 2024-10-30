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خارج الحدود

إيران: الهجوم الإسرائيلي لم يؤثر في عملية إنتاج الصواريخ، وردنا قادم

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصر زاده، اليوم الأربعاء: إن الهجوم الإسرائيلي لم يحدث أي خلل في عملية إنتاج الصواريخ.

وزير الدفاع الإيراني يتوعد بالرد علي الهجوم الإسرائيلي 

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "أي اعتداء على أراضينا حتى ولو بإطلاق رصاصة واحدة لن يغتفر وسنرد عليه".

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها  السبت الماضي، وفق "رويترز".

إيران تنفي إنتاج سلاح نووي في الوقت الحالي

لكن المتحدث أكد أن بلاده لا تؤمن بعسكرة الملف النووي، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لإيران لإنتاج أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن بلاده تلقت إشارات على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية. 

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