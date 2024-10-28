الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عواقب أبعد من الخيال، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري

تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، اليوم الإثنين، لأول مرة علنًا بعد هجوم إسرائيل على بلاده في مطلع الأسبوع الجاري.

قائد الحرس الثوري الإيرانى يتحدث عن الضربة الإسرائيلية

وقال سلامي في رسالة تعزية للجيش، عن الضربة الإسرائيلية إنها "غير شرعية وغير قانونية". وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 4 من الدفاع الجوي الإيرانية، قتلوا في الهجوم يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى مقتل مدني واحد. 

سلامى يسخر من عدم قدرة إسرائيل على المواجهة فى ساحة المعركة

وقال سلامي إن هجوم الاحتلال كان "مؤشرًا على خطأ في الحسابات وعجز إسرائيلي عن المواجهة في ساحة المعركة مع المسلحين المدعومين من إيران خاصةً في غزة ولبنان" .

وأضاف سلامي، أن "العواقب المريرة ستكون أبعد من خيال المحتلين"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل.

مجلس الأمن الدولي يعقد الإثنين اجتماعا حول قصف إسرائيل لأهداف في إيران

كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني قائد الحرس الثوري الايراني إسرائيل الجنرال حسين سلامي هجوم إسرائيل

مواد متعلقة

إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران

تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

الكاتبة السودانية أمل أبو القاسم تكشف أسباب عداء ميلشيا الدعم السريع ضد مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads