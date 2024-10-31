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اقتصاد

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق

أسعار القمح المستورد
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 400 جنيه في الأسواق.

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15300 جنيه للطن، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15500 جنيه للطن، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق.
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انخفاض سعر القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

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أسعار القمح المستورد في الأسواق، وارتفاع طن الدقيق 800 جنيه

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