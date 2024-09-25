استقرار أسعار القمح المستورد وانخفاض الدقيق نحو 200 جنيه بالأسواق

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، مقابل انخفاض سعر الدقيق بنحو 200 جنيه في الطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11550 جنيهًا للطن، سعر قمح روسي 12.5% نحو 11650 جنيهًا للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11450 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 13500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 13800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.