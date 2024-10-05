مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح والدقيق المستوردان استقرارًا في الأسواق، بعد فترة شهدت فيها سعر الدقيق والقمح المستوردان ارتفاعات كبيرة.
فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:
أسعار القمح المستورد في الأسواق
البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالأتي:
- سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11700 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11900 جنيهًا للطن.
- بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11650 جنيه للطن.
سعر الدقيق في الأسواق
وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالأتي:
- بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 13700 جنيه للطن.
- سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14 ألف جنيه للطن.
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